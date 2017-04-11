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16:01 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже на улице предлагают купить древние монеты якобы из найденного клада

Воронежцы сообщают, что в городе работают мошенники, которые сбывают монеты с ликами российских царей. Мужчина азиатской внешности лет 30 обращается к прохожим на улице Вл. Невского и на ломаном русском предлагает купить «ценные» артефакты.

Таджик, одетый в джинсы, мастерку и бейсболку, утверждает, что приехал в Воронеж из Душанбе, и во время работы по демонтажу старого дома наткнулся на горшок с кладом. В нём оказались серебряные монеты изображением Петра I, Анны Иоанновны и Екатерины II.

Прохожим столь ценные артефакты предлагаются по цене 5 тысяч рублей за штуку. Воронежец Тимофей З., который вступил в диалог с продавцом, сразу сообразил, что ему предлагают хорошо изготовленные подделки. Он даже проверил их магнитом — использовал застёжку от сумки. Сфотографировать монеты торговец не разрешил.

Позже Тимофей нашёл изображения похожих денег в интернете. Оказалось, цена на такие монеты составляет более 100 тысяч рублей. Однако азиат после признаний воронежца в том, что у него с собой нет пяти тысяч рублей, предложил обменять одну монету на мобильник. Естественно, «выгодный» бартер не состоялся.

По словам таджика, несколько монет жители нашего города у него уже купили.

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