В Омске у остановки «КДЦ Кристалл» появилось сразу несколько ям
Провалился асфальт и тротуарная плитка.
Провалился асфальт и тротуарная плитка.
Сразу несколько ям образовались на асфальте и тротуарной плитке рядом с остановкой «КДЦ Кристалл» в городке нефтяников. Фотографии с провалами появились в омских пабликах сегодня днём.
Пользователи соцсетей тут же начали придумать подписи к изображениям. Некоторые писали, что омское метро
Третьи пытались серьёзно рассуждать о причинах появления таких обвалов. К примеру, выдвигали версии, что подмыло грунт.