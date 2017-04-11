В Омске у остановки «КДЦ Кристалл» появилось сразу несколько ям

Сразу несколько ям образовались на асфальте и тротуарной плитке рядом с остановкой «КДЦ Кристалл» в городке нефтяников. Фотографии с провалами появились в омских пабликах сегодня днём.

Пользователи соцсетей тут же начали придумать подписи к изображениям. Некоторые писали, что омское метро всё-таки продолжают строить и в этом месте появился вход, другие — что здесь должна быть ливнёвка.