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16:18 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске у остановки «КДЦ Кристалл» появилось сразу несколько ям

Провалился асфальт и тротуарная плитка.

Сразу несколько ям образовались на асфальте и тротуарной плитке рядом с остановкой «КДЦ Кристалл» в городке нефтяников. Фотографии с провалами появились в омских пабликах сегодня днём.

Пользователи соцсетей тут же начали придумать подписи к изображениям. Некоторые писали, что омское метро всё-таки продолжают строить и в этом месте появился вход, другие — что здесь должна быть ливнёвка.

Третьи пытались серьёзно рассуждать о причинах появления таких обвалов. К примеру, выдвигали версии, что подмыло грунт.

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