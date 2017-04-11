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16:11 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на «трассе смерти» в ДТП погибло 4 человека

11 апреля в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» поступила информация о ДТП на автодороге Тюмень — Омск.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что автомобиль «ВАЗ — 21093», в котором сидело сразу 7 человек, двигаясь по автодороге Тюмень — Омск в направлении Омска, в районе 476 километра выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «МАН».

В результате ДТП 27-летний водитель автомобиля ВАЗ и 3 пассажира (две женщины и ребенок — личности устанавливаются) скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 3 пассажира автомобиля ВАЗ (мужчина и две женщины — личности устанавливаются) — доставлены в больницу.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

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