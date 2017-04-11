Под Харьковом задержали иномарку с внушительным арсеналом оружия
КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Иномарку с арсеналом оружия задержали в Харьковской области, сообщает
КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Иномарку с арсеналом оружия задержали в Харьковской области, сообщает
«Около 11:20 на посту “Песочин” сотрудниками группы быстрого реагирования, батальона “Харьков” совместно с работниками Управления уголовного розыска, Управления превентивной деятельности ГУНП, СБУ был обнаружен автомобиль Ford, в котором находились патроны и гранаты», — говорится в сообщении.
За рулем находился 39-летний мужчина, в салоне — 35, 56 и 49-летние пассажиры в военной форме. Из автомобиля изъяты патроны различного калибра, гранаты «Ф-1», «РГД-5», выстрелы для подствольных гранатометов. Как выяснили оперативники, оружие транзитом через Харьковскую перевозили жители Киева и Киевской области из зоны АТО в столицу. Цель транспортировки опасного груза устанавливается.
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