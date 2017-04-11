Видео: В Буинском районе затопило два моста

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В результате обильного снеготаяния произошел подъем уровня воды на реке Свияга на территории Буинского района, подтопило два низководных моста вблизи населенных пунктов Кият и Черки-Кильдуразы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Высота перелива над мостами составляет 40 см. На данных участках дорог движение легковых автомобилей (кроме экстренных служб) через мосты временно запрещен. В случае резкого подъема уровня воды более 80 см будет запрещен проезд любой техники до особого распоряжения.