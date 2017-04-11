Видео: В Буинском районе затопило два моста
Высота перелива над мостами составляет 40 см.
Высота перелива над мостами составляет 40 см.
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В результате обильного снеготаяния произошел подъем уровня воды на реке Свияга на территории Буинского района, подтопило два низководных моста вблизи населенных пунктов Кият и
Высота перелива над мостами составляет 40 см. На данных участках дорог движение легковых автомобилей (кроме экстренных служб) через мосты временно запрещен. В случае резкого подъема уровня воды более 80 см будет запрещен проезд любой техники до особого распоряжения.
Сообщений по ухудшению паводковой обстановки не поступало. Жизнедеятельность в населенных пунктах не нарушена. Для выполнения противопаводковых мероприятий создана группировка сил и средств численностью 70 человек и 32 единиц техники, 2 плавсредства, в том числе от МЧС России — 7 человек и 2 единицы техники, 2 плавсредства.