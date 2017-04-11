Верховный суд РТ оставил под арестом главу «ФОНа» Анатолия Ливаду

Верховный суд Татарстана оставил под арестом главу строительной компании «ФОН» Анатолия Ливаду.

11 апреля суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест Ливады и оставил меру пресечения без изменения. Он будет находиться под стражей до 13 мая.

По данным следствия, застройщик нарушил законодательство, заключая договоры и собирая деньги с дольщиков, не имея разрешения на строительство четырех домов. Среди пострадавших — 3200 дольщиков.