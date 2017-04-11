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16:24 (мск), источник: АиФ Казань

Верховный суд РТ оставил под арестом главу «ФОНа» Анатолия Ливаду

Анатолий Ливада пытался обжаловать решение Советского суда, избравшего для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Верховный суд Татарстана оставил под арестом главу строительной компании «ФОН» Анатолия Ливаду.

11 апреля суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест Ливады и оставил меру пресечения без изменения. Он будет находиться под стражей до 13 мая.

По данным следствия, застройщик нарушил законодательство, заключая договоры и собирая деньги с дольщиков, не имея разрешения на строительство четырех домов. Среди пострадавших — 3200 дольщиков.

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