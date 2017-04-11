Пеноблоки из грузовика высыпались на дорогу под Воронежем

Пеноблоки из грузовика высыпались на проезжую часть в Семилуках днем вторника, 11 апреля. В момент ЧП водитель фуры въезжал на «Семилукское кольцо», сообщили очевидцы случившегося в соцсети и опубликовали фотографии в городской группе в соцсети.

У груженного доверху пеноблоками большегруза сломались борта кузова, и стройматериалы оказались на дороге. Спустя два часа после случившегося движение восстановили в полном объеме.

Как уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды региональной ГИБДД, при ЧП никто не пострадал. Судя по фотографиям, пеноблоки не задели и другие машины.

Контекст

Грузовики часто попадают в ДТП в Воронежской области, и перевозимый ими товар оказывается на дорогах. В ноябре 2016 года груженный керамической плиткой большегруз MAN перевернулся в Бобровском районе. Товар рассыпался по проезжей части.

Позже груженный консервами «КАМАЗ» с полуприцепом врезался в пассажирский автобус «ПАЗ» в Павловском районе. Банки высыпались на дорогу и обочину.

Еще через несколько дней в нижнедевицком селе Вязноватовка переврнулся «КАМАЗ» с 20 т свеклы. Свекла рассыпалась, перекрыв проезжую часть дороги. Вызванные на помощь спасатели и дорожники оперативно расчистили дорогу.