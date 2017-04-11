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17:29 (мск), источник: Sputniknews.kz

Двух мужчин нашли мертвыми на территории стройки в Актау

АСТАНА, 11 апр — Sputnik. Два человека обнаружены мертвыми в вагончике на территории строящегося объекта в Актау, сообщает региональное издание «Лада».

Источник: Sputniknews.kz

По информации департамента внутренних дел, погибшие — жители Актау 1959 и 1968 годов рождения.

По предварительной версии, причина смерти мужчин — отравление угарным газом. Предположительно, они были в нетрезвом состоянии.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется досудебное расследование.

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