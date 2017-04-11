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18:29 (мск), источник: Publika.md

В Окнице спасли женщину из 15-метрового колодца

Женщина упала в колодец глубиной 15 метров, а очевидцы не могли ей помочь. Инцидент произошел вчера в селе Паустова окницкого района.

Источник: Publika.md

На место происшествия прибыл экипаж пожарных, который спас женщину, а так же карета скорой помощи, которая отвезла пострадавшую в больницу. Теперь ее жизни ничего не угрожает.

По данным СЧС в начале 2017 года, спасатели и пожарные спасли более 20 человек из колодцев и водоемов страны.

Спасатели призывают людей вызывать службу 901, если их жизнь подвергается риску.

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