В Окнице спасли женщину из 15-метрового колодца
Женщина упала в колодец глубиной 15 метров, а очевидцы не могли ей помочь. Инцидент произошел вчера в селе Паустова окницкого района.
Женщина упала в колодец глубиной 15 метров, а очевидцы не могли ей помочь. Инцидент произошел вчера в селе Паустова окницкого района.
На место происшествия прибыл экипаж пожарных, который спас женщину, а так же карета скорой помощи, которая отвезла пострадавшую в больницу. Теперь ее жизни ничего не угрожает.
По данным СЧС в начале 2017 года, спасатели и пожарные спасли более 20 человек из колодцев и водоемов страны.
Спасатели призывают людей вызывать службу 901, если их жизнь подвергается риску.