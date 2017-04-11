На Дону трое мужчин вывели за границу 90 млн рублей

Установлено, что трое подозреваемых создали преступное сообщество и выводили деньги на счет иностранного юридического лица.



«При этом они предоставляли банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Таким образом, они вывели за границу более 90 млн рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.



Ранее сообщалось, что один из подозреваемых вместе с сообщником в июле 2014 года создал компанию и для осуществления банковской операции зарегистрировал ее на имя человека, умершего в сентябре 2013 года. Со счета указанного общества он перевел свыше 90 млн рублей на счет иностранного юридического лица, а в банк предоставил подложные документы.



По факту возбудили уголовное дело по п. «а ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов).