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16:58 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону трое мужчин вывели за границу 90 млн рублей

В Ростовской области полицейские задержали трех мужчин, которые подозреваются в выводе за границу более 90 млн рублей.

Установлено, что трое подозреваемых создали преступное сообщество и выводили деньги на счет иностранного юридического лица.

«При этом они предоставляли банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Таким образом, они вывели за границу более 90 млн рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых вместе с сообщником в июле 2014 года создал компанию и для осуществления банковской операции зарегистрировал ее на имя человека, умершего в сентябре 2013 года. Со счета указанного общества он перевел свыше 90 млн рублей на счет иностранного юридического лица, а в банк предоставил подложные документы.

По факту возбудили уголовное дело по п. «а ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов).

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