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17:58 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти 20-летний племянник до смерти избил своего дядю

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В дежурную часть отдела полиции Тольятти обратился за помощью местный житель. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что в квартире дома на улице Автостроителей, он обнаружил труп своего брата с признаками насильственной смерти. Медики диагностировали у пострадавшего травмы, не совместимые с жизнью.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место преступления, изъяли смывы вещества бурого цвета и иные улики, опросили заявителя и его соседей с целью установления возможных свидетелей произошедшего.

Из собранных полицейскими материалов стало известно, что к совершению преступления может быть причастен племянник погибшего, с которым у него были недоброжелательные отношения.

Предполагаемого злоумышленника объявили в розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый 20-летний местный житель был задержан. Во время опроса он признался, что избил своего родственника.

По данным правоохранителей, молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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