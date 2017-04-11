В Тольятти 20-летний племянник до смерти избил своего дядю
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
В дежурную часть отдела полиции Тольятти обратился за помощью местный житель. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что в квартире дома на улице Автостроителей, он обнаружил труп своего брата с признаками насильственной смерти. Медики диагностировали у пострадавшего травмы, не совместимые с жизнью.
По указанному адресу прибыла
Из собранных полицейскими материалов стало известно, что к совершению преступления может быть причастен племянник погибшего, с которым у него были недоброжелательные отношения.
Предполагаемого злоумышленника объявили в розыск. В ходе
По данным правоохранителей, молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается, сообщает