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17:25 (мск), источник: Informburo.kz

В Актобе осудили женщину, взявшую взятку у чиновника

В Актобе вынесли приговор в отношении 39-летней Ботагоз Биекеновой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупных размерах.

Источник: Informburo.kz

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года три месяца в колонии общего режима с конфискацией лично принадлежащего имущества. В пользу потерпевших с Биекеновой в полном объеме взыскан материальный ущерб.

Напомним, что с жалобой на Ботагоз Биекенову обратились сразу пять человек, в том числе бывший заместитель руководителя областного управления здравоохранения Алмат Ермагамбетов. Он отдал Ботагоз Биекеновой семь млн тенге для устройства дочерей в престижные учебные заведения страны: Назарбаев университет и Назарбаев интеллектуальную школу.

Этот факт прокомментировал аким области Бердыбек Сапарбаев и чиновника уволили по рекомендации дисциплинарного совета. Другой потерпевшей Биекенова обещала квартиру в строящемся доме в Астане. Для участия в долевом строительстве женщина отдала ей 3,7 млн тенге.

Примерно столько же Биекенова взяла у знакомого якобы для лечения за рубежом своего больного отца. Ещё одному знакомому она предложила заняться совместным бизнесом, взяв у него два млн тенге. И, наконец, всего за 368 тысяч тенге она обещала трудоустройство в компанию «Казахойл Актобе».

Общая сумма ущерба потерпевшим превысила 17 млн тенге. Что интересно, все заявители лично знакомы с Ботагоз Биекеновой, некоторые знают её на протяжении десяти лет.

Известно, что Ботагоз родилась в 1977 году в Актюбинской области, живёт в Астане, воспитывает одна 16-летнего сына. Она является директором компании, поставляющей оборудование в медучреждения.

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