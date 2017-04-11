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17:21 (мск), источник: Nur.kz

Дело Аблязова: Свидетель рассказала, как ее пытались силой вывезти из страны

Свидетель по делу Аблязова Рашан Хамит в суде сообщила, как ее пытались силой вывезти из страны, передает BNews.kz.

Источник: Nur.kz

Согласно ее показаниям, она работала на Мухтара Аблязова, а знакома с ним была со студенческих лет. Работу главный подсудимый предложил после приезда из Москвы в 2005 году.

«Я представляла интересы его компаний с 2005 по 2007 год, подписывала документы от разных компаний, такое распоряжение мне давал Аблязов. В 2005 году, когда он вернулся из Москвы и начал работать в БТА Банке, он попросил меня заниматься этим. Их (компаний — прим.ред.) было много, сейчас не помню точно, какие».

«Все документы готовые мне привозили по месту работы в офис ТОО, 70% которой принадлежали Аблязову. Он не говорил, какие документы я подписывала, узнала об этом лишь в процессе. Я подписывала документы до весны 2007 года, но не получала за это деньги, — сообщила Раушан Хамит.

После допроса в финполе в 2007 году, Хамит отказалась подписывать документы, однако за это последовали меры со стороны Аблязова.

«Весной 2007 года я отказалась подписывать документы, потому что меня вызывали в финпол. Позвонила Мухтару, он сказал, все вопросы к Жаримбетову. Я приехала в банк, он сказал не ходить. Я попросила адвоката, а он сказал, что адвокаты слишком дорогие для меня».

«Тогда я взяла своего адвоката и пошла в финпол. Там меня начали допрашивать по какой-то сделке, я сказала, что ничего не знаю, и попросила обращаться к Жаримбетову. После я ушла и сказала, что впредь не буду ничего подписывать».

«Затем меня пытались насильно вывезти за город. Приехали ребята, надо полагать Мухтара, посадили в машину и пытались вывезти через границу Киргизии, не получилось. Потом пытались вывезти через узбекскую границу. В итоге мне удалось уйти от них. Местоположение Аблязова мне было неизвестно, — продолжила Раушан Хамит.

Напомним, 3 апреля в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Аблязова. Помимо основного фигуранта дела — Аблязова, на скамье подсудимых: бывший заместитель председателя Жаксылык Жаримбетов, бывший директор по кредитованию Кайрат Садыков и бывший председатель правления Садуакас Мамеш. Слушание, по решению суда, проходит без участия Мухатара Аблязова.

Ранее стало известно, что Аблязову удалось создать ОПС, состоящую из 100 человек, в том числе, и граждан других стран. Подсудимые полностью и частично признали свою вину.

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