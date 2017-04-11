Сухая трава загорелась в 500 метрах от аэропорта Внуково
Пожар уже потушен.
Пожар уже потушен.
Трава загорелась в 500 метрах от территории московского аэропорта Внуково, сообщается в Twitter столичного управления МЧС.
Сообщение о возгорании по адресу Заводское шоссе, дом 9 появилось в 16:24. В соцсетях появились фотографии, на которых видно густой дым сразу за самолетами.
Прибывшие пожарные установили, что горит сухая трава на площади около 100 квадратных метров. В 16:36 огонь был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.