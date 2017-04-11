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18:41 (мск), источник: Мослента

Сухая трава загорелась в 500 метрах от аэропорта Внуково

Пожар уже потушен.

Трава загорелась в 500 метрах от территории московского аэропорта Внуково, сообщается в Twitter столичного управления МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу Заводское шоссе, дом 9 появилось в 16:24. В соцсетях появились фотографии, на которых видно густой дым сразу за самолетами.

Прибывшие пожарные установили, что горит сухая трава на площади около 100 квадратных метров. В 16:36 огонь был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

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