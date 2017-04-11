Крупный терракт удалось предотвратить в Сочи силами ФСБ

Краснодар, 11 апреля, KrasnodarMedia.

В 2016 году сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили масштабные террористические акты в девяти городах России, в число которых входит Сочи. О работе по ликвидации террористических ячеек ФСБ и о предотвращенных терактах сегодня, 11 апреля, на заседании Национального антитеррористического комитета РФ (НАК) рассказал его председатель Александр Бортников. В олимпийской столице благодаря нейтрализации террористической группировки удалось избежать теракта, который мог бы вызвать многочисленные жертвы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на РИА «Новости».