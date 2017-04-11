Крупный терракт удалось предотвратить в Сочи силами ФСБ
Террористические акты готовились еще в 8 крупных городах России.
Террористические акты готовились еще в 8 крупных городах России.
Краснодар, 11 апреля, KrasnodarMedia.
В 2016 году сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили масштабные террористические акты в девяти городах России, в число которых входит Сочи. О работе по ликвидации террористических ячеек ФСБ и о предотвращенных терактах сегодня, 11 апреля, на заседании Национального антитеррористического комитета РФ (НАК) рассказал его председатель Александр Бортников. В олимпийской столице благодаря нейтрализации террористической группировки удалось избежать теракта, который мог бы вызвать многочисленные жертвы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на РИА «Новости».
В ходе заседания Национального антитеррористического комитета в Москве председатель НАК Александр Бортников сообщил о том, что в течение 2016 года ФСБ сумела предотвратить 16 терактов в девяти крупных городах России: Москве,