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18:40 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Крупный терракт удалось предотвратить в Сочи силами ФСБ

Террористические акты готовились еще в 8 крупных городах России.

Краснодар, 11 апреля, KrasnodarMedia.

В 2016 году сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили масштабные террористические акты в девяти городах России, в число которых входит Сочи. О работе по ликвидации террористических ячеек ФСБ и о предотвращенных терактах сегодня, 11 апреля, на заседании Национального антитеррористического комитета РФ (НАК) рассказал его председатель Александр Бортников. В олимпийской столице благодаря нейтрализации террористической группировки удалось избежать теракта, который мог бы вызвать многочисленные жертвы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на РИА «Новости».

В ходе заседания Национального антитеррористического комитета в Москве председатель НАК Александр Бортников сообщил о том, что в течение 2016 года ФСБ сумела предотвратить 16 терактов в девяти крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Сочи. Кроме того, сотрудники Федеральной службы безопасности отчитались о ликвидации 46 ячеек международных террористических организаций. Костяк террористических группировок в России в основном составляют граждане СНГ.

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