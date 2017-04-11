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18:21 (мск), источник: РБК

СМИ опубликовали видео черного дыма во Внуково

Телеканал «Звезда» опубликовал видео черного дыма за территорией аэропорта Внуково.

На видео видно, что за самолетами, которые стоят на стоянке, поднимается черный дым.

Дежурный столичного главка МЧС России сообщил РБК, что пожар рядом с международным аэропортом «Внуково» потушен, причиной инцидента стало возгорание травы в зоне отчуждения, ущерба нет.

Представитель аэропорта заявил «РИА Новости», что Внуково работает в штатном режиме, угрозы полетам нет. Собеседник подтвердил, что возгорание было не на территории аэропорта.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на своего фотографа сообщило, что на территории Внуково виден черный дым. Фотографию задымления опубликовал в своем Twitter портал Airlive.

Собеседник РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС также отмечал, что пожар не представляет никакой угрозы для аэропорта.

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