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18:23 (мск), источник: Интерфакс

Пассажир попал под поезд на Ярославском вокзале в Москве

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Человек погиб под колесами поезда на Ярославском вокзале в Москве. Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на восьмой платформе пятого пути Ярославского вокзала человек попал под поезд и скончался от полученных травм.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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