Пассажир попал под поезд на Ярославском вокзале в Москве
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Человек погиб под колесами поезда на Ярославском вокзале в Москве. Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник информированный источник.
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Человек погиб под колесами поезда на Ярославском вокзале в Москве. Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник информированный источник.
По его словам, на восьмой платформе пятого пути Ярославского вокзала человек попал под поезд и скончался от полученных травм.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.