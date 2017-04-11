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18:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

Арест главы ТФБ Роберта Мусина продлен до 16 июля

Гособвинение поддержало ходатайство следователей в полном объеме.

(Казан, 11 апреля, «Татар-информ»). Сегодня Приволжский районный суд Казани продлил арест экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина до 16 июля. Напомним, банкир был арестован ночью 3 марта Советским районным судом Казани по ходатайству следствия до 16 апреля.

В отношении 52-летнего Роберта Мусина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.

Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Сегодня в суде государственное обвинение поддержало ходатайство следователей о продлении ареста Роберта Мусина в полном объеме.

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