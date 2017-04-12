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07:56 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем нашли и уничтожили 100-килограммовый снаряд времён Великой Отечественной войны

Специалисты аварийно-спасательной службы сегодня уничтожили стокилограммовую бомбу. Такой снаряд не оставил бы и следа, например, от трёхэтажного дома.

Боеприпас в поле в Рамонском районе нашёл тракторист. Спасатели доставили его на старый аэродром недалеко от села Большая Верейка. Вместе с ним ещё два снаряда поменьше.

Один из них — немецкая противопехотная мина. Это видно по маркировке. Два других — советские. После подготовки снаряды подорвали.

После того, как прогремел взрыв, бригада вернулась к месту детонации. Всё, что осталось от стокилограммовой бомбы — воронка в земле. С начала года количество уничтоженных боеприпасов перевалило за тысячу, но таких мощных бомб ещё не было — их находят крайне редко.

Андрей Зимин, начальник отряда взрывных работ:

«Калибр достаточно большой, они не очень часто попадаются. За год шесть — семь единиц уничтожаем. Артиллерийский снаряд от 120 миллиметров уже крупным считается. Бомбы уже сами по себе. Вы представляете, что их сбрасывали с самолетов. Более 10 килограммов тоже уже крупный калибр».

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