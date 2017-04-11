Пулково проверяет сведения о посадке пассажира на рейс по чужому паспорту

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы два пассажира авиарейса, летевшие из Петербурга в Москву, обменялись паспортами и беспрепятственно прошли пункты контроля в аэропорту Пулково и сели на борт самолета.

«Мы получили данное сообщение и разбираемся в ситуации. Необходимо отметить, что все пассажиры прошли входной и предполетный досмотры в соответствии с требованиями безопасности. Пассажиры, багаж, ручная кладь были досмотрены в установленном порядке. Запрещенных к провозу предметов не было обнаружено. У каждого пассажира на руках имелись посадочные талоны, которые позволили им попасть на борт воздушного судна», — сообщили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что «по сообщению в аэропорту идет внутренняя проверка».