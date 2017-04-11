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18:55 (мск), источник: РИА Новости

Пулково проверяет сведения о посадке пассажира на рейс по чужому паспорту

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Аэропорт Пулково проверяет информацию о том, что якобы пассажир одного из авиарейсов прошел пункты контроля в аэропорту и сел на борт самолета по чужому паспорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта).

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы два пассажира авиарейса, летевшие из Петербурга в Москву, обменялись паспортами и беспрепятственно прошли пункты контроля в аэропорту Пулково и сели на борт самолета.

«Мы получили данное сообщение и разбираемся в ситуации. Необходимо отметить, что все пассажиры прошли входной и предполетный досмотры в соответствии с требованиями безопасности. Пассажиры, багаж, ручная кладь были досмотрены в установленном порядке. Запрещенных к провозу предметов не было обнаружено. У каждого пассажира на руках имелись посадочные талоны, которые позволили им попасть на борт воздушного судна», — сообщили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что «по сообщению в аэропорту идет внутренняя проверка».

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