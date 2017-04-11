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18:35 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Очередная группа черных риелторов задержана в Волгограде

Очередная группа черных риелторов задержана в Волгограде.

Мошенники пытались продать квартиру, находящуюся в муниципальной собственности, сообщает ВДТВ. В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области поясняют, что в августе 2013 года пожилой волгоградец заключил договор приватизации занимаемой им однокомнатной квартиры.

Договор зарегистрировали в органах Росреестра в январе 2017 года на основании нотариально удостоверенной доверенности, которая была выдана пенсионером в декабре 2016 года. Квартиру переоформили на другого человека по договору купли-продажи. Но это было мошенничество. Пенсионер умер еще в декабре 2015 года и не успел зарегистрировать сделку приватизации. Поэтому квартира сохранила статус муниципальной собственности.

На одном из сайтов объявлений в сети Интернет появилось объявление о продаже данной квартиры. Прокурор Волгограда поставил в известность уполномоченные проводить оперативно-розыскные мероприятия органы, чтобы установить причастные к незаконным действиям лица.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Полицейские задержали двоих неработающих волгоградцев, подозреваемых в мошеннических действиях. У одного из них изъяты документы, связанные со сделками на целых ряд жилых объектов в Волгограде и Волгоградской области. Проверяется причастность задержанных к другим незаконным сделкам с недвижимостью.

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