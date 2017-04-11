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20:17 (мск), источник: Sputnik.by

КГБ задержал начальника ГУПР Мингорисполкома и еще 9 должностных лиц

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич и еще девять должностных лиц задержаны за противоправную деятельность, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Комитета госбезопасности Беларуси.

Источник: Sputnik.by

По информации правоохранительных органов, должностные лица были задержаны в рамках противодействия коррупционным проявлениям.

«Задержанные подозреваются, в том числе, в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т. п.) с подчиненными предприятиями и организациями», — рассказали в КГБ.

Там отметили, что в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 430 (Получение взятки) и 432 (Пособничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

КГБ продолжает расследование в рамках уголовных дел, выявляются иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

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