КГБ задержал начальника ГУПР Мингорисполкома и еще 9 должностных лиц

По информации правоохранительных органов, должностные лица были задержаны в рамках противодействия коррупционным проявлениям.

«Задержанные подозреваются, в том числе, в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т. п. ) с подчиненными предприятиями и организациями», — рассказали в КГБ.

Там отметили, что в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 430 (Получение взятки) и 432 (Пособничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

КГБ продолжает расследование в рамках уголовных дел, выявляются иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.