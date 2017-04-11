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19:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани при столкновении легковушки и спецмашины пострадали три девушки

Дорожное происшествия произошло около 11 вечера на улице Арбузова.

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В социальных сетях пишут, что накануне около 23.00 вечером на улице Арбузова в Казани столкнулись автомобили «Киа Рио» и коммунальная спецтехника на базе «КАМАЗа».

32-летний водитель «Киа РИО» не выбрал безопасную скорость и столкнулся с «КАМАЗом», которым управлял 53-летний водитель. В результате аварии пострадали три пассажирки «Киа Рио»: две 22-летние и одна 26-летняя девушки. Все три были госпитализированы.

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