В Казани при столкновении легковушки и спецмашины пострадали три девушки

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В социальных сетях пишут, что накануне около 23.00 вечером на улице Арбузова в Казани столкнулись автомобили «Киа Рио» и коммунальная спецтехника на базе «КАМАЗа».

32-летний водитель «Киа РИО» не выбрал безопасную скорость и столкнулся с «КАМАЗом», которым управлял 53-летний водитель. В результате аварии пострадали три пассажирки «Киа Рио»: две 22-летние и одна 26-летняя девушки. Все три были госпитализированы.