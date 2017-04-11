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19:32 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде эвакуируют ТЦ «Акварель»

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

В Советском районе Волгограда эвакуируют посетителей и работников крупного торгового центра — «Акварель». На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Причины эвакуации не сообщаются, но по неподтвержденным пока данным, в полицию поступило сообщение об обнаруженном в одном из павильонов торгового центра подозрительном предмете.

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