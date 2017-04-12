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09:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области автоледи ответит в суде за гибель мужа в ДТП с фурой

Женщина потеряла управление на гололеде и выехала на «встречку».

Жительница Калача ответит в суде за аварию, в которой погиб ее 34-летний муж, сообщила пресс-служба регуправления МВД во вторник, 11 апреля. Женщина была за рулем Volkswagen Passat, когда врезалась в большегруз Scania R 114 L 380.

ДТП случилось на 95 км трассы «М4 Дон» 18 декабря 2016 года. Женщина ехала из села Воробьевка в сторону Калача. На переднем пассажирском сидении был муж автоледи. По версии следствия, женщина не обратила внимания на гололед и не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал на «встречку». Volkswagen врезался в тягач с полуприцепом под управлением 34-летнего жителя Семилук. Супруг автомобилистки скончался, а женщина попала в больницу.

Правоохранители посчитали, что нарушение женщиной правил дорожного движения (ПДД) стало причиной смерти пассажира. По данным пресс-службы, ранее автоледи не была судима. У женщины двое малолетних детей. Жительница Калача признала вину и раскаялась. Суд рассмотрит уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Женщине грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

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