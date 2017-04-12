В Воронеже будут судить мужчину, похитившего у банков 40 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинение по делу 51-летнего воронежца. Его обвиняют в совершении особо крупных мошенничеств.

По версии следствия, в феврале 2006 года мужчина был руководителем ряда коммерческих организаций. Он убеждал своих работников оформлять на них кредиты. Деньги он обещал выплачивать сам. При подаче документов в банк мужчина ощутимо завышал доходы подчиненных.

Разные банки за 2 года так выдали кредиты 80 заемщикам. Деньги после выдачи руководитель похищал.

«В результате банкам причинен ущерб на сумму 40 млн рублей, который не возмещен, — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры. — В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину».

Сейчас дело передали на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до 10 лет колонии.