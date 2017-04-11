Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
"Скучно, девочки": Путин дает ответ на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
20:27 (мск), источник: Интерфакс

Группу хакеров обвинили в хищении у банков более 1 млрд рублей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Мещанский суд Москвы рассмотрит дело участников преступного сообщества, похитивших с помощью компьютерных технологий более миллиарда рублей из коммерческих банков, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Источник: Reuters

По его словам, в июле — ноябре 2014 года Юрий Лысенко организовал преступное сообщество для хищенийя денежных средств ряда коммерческих банков, в которое вовлек более 17 соучастников.

Читайте также
ФСБ обвинила иностранные спецслужбы в подготовке кибератаки на российские банки

«Денежные средства финансовых учреждений похищались путем ввода и модификации компьютерной информации с использованием сети интернет, выполнения операций перевода и снятия денежных средств по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах. В результате указанных действий членами преступного сообщества похищено в кредитно-финансовых учреждениях свыше 1 млрд рублей», — отметил Куренной.

Он добавил, что указанные лица с марта по июль 2015 года путем установки в различных банкоматах специальных устройств, позволяющих управлять процессом выдачи банкнот, похитили еще более 5,7 млн рублей.

Одному из участников — Антону Тестову — уже вынесен обвинительный приговор.

Уголовное дело направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других соучастников преступлений, объявленных в международный розыск, продолжается, подчеркнул Куренной.

Комментарии
2
Александр д
а может их украли раньше
ОтветитьСсылкаПожаловаться
ПРОХОР
Таких башковитых ребят надо использовать на пользу Родины. Хотя за решёткой даже лучше получится.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Правление Сбербанка не утвердило назначение Марианны Максимовской
Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Путин заявил о подготовке провокаций с химоружием в Сирии
МИД не увидел ультиматума в словах Тиллерсона о России и Сирии
Трамп ратифицировал протокол по вступлению Черногории в НАТО
В Госдуму внесли законопроект о праве полиции стрелять в толпе
Взрыв произошел рядом с автобусом «Боруссии» в Дортмунде
В Киеве показали главную сцену Евровидения
Спорт
Российским легкоатлетам дали волю, но не вернули флаг Действующие чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина получили шанс защитить свои титулы в августе этого года в Лондоне
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь