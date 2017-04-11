Группу хакеров обвинили в хищении у банков более 1 млрд рублей

По его словам, в июле — ноябре 2014 года Юрий Лысенко организовал преступное сообщество для хищенийя денежных средств ряда коммерческих банков, в которое вовлек более 17 соучастников.

«Денежные средства финансовых учреждений похищались путем ввода и модификации компьютерной информации с использованием сети интернет, выполнения операций перевода и снятия денежных средств по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах. В результате указанных действий членами преступного сообщества похищено в кредитно-финансовых учреждениях свыше 1 млрд рублей», — отметил Куренной.

Он добавил, что указанные лица с марта по июль 2015 года путем установки в различных банкоматах специальных устройств, позволяющих управлять процессом выдачи банкнот, похитили еще более 5,7 млн рублей.

Одному из участников — Антону Тестову — уже вынесен обвинительный приговор.

Уголовное дело направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других соучастников преступлений, объявленных в международный розыск, продолжается, подчеркнул Куренной.