Полиция разыскивает бандитов в масках, ограбивших заправку под Воронежем

Так, по данным полиции очередной налет на АЗС был совершен в понедельник, 10 апреля, в Хохольском районе. В этот раз бандиты ограбили автозаправку на 190 километре трассы между Курском и Борисоглебском. Нападение было совершено около 03.40 часов утра.

Сообщается, что в помещение заправки вломились несколько вооруженных человек, лица которых были скрыты масками. Налетчики стали угрожать расправой кассиру и требовать, чтобы тот отдал им все деньги. Сотруднику АЗС ничего не оставалось, как выполнить требование бандитов, которые, завладев «добычей», немедленно скрылись.

Пока нет точной информации, сколько именно вооруженных бандитов участвовало в налете. Также не оглашается и сумма «добычи» в результате ограбления. В полиции уточнили, что по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители предпринимают все возможное для поимки преступников.

Отметим, что в Воронежской области регулярно происходят нападения и ограбления автозаправок, в том числе вооруженные. Так, осенью прошлого года полиция задержала подростка, регулярно грабившего АЗС. За несколько дней до этого в интернете появилась видеозапись ограбления заправки в Центральном районе Воронежа.