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21:39 (мск), источник: Kazinform

С памятника в Темиртау украли звезду Вечного огня

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Неизвестные украли деталь Вечного огня и фрагмент фигуры солдата на постаменте памятника воинам Великой Отечественной войны в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Бронзовая звезда, являющаяся деталью Вечного огня, а также часть «плаща» на фигуре солдата были похищены, по предварительным данным, в ночное время. Точная дата пропажи деталей постамента неизвестна.

Не обнаружив бронзовой звезды, на месте которой сейчас зияет дыра, и увидев частично сломанную статую солдата, сотрудники городского акимата обратились с заявлением в правоохранительные органы. Воры при извлечении бронзовой звезды варварски разбили облицовочную мраморную плитку.

«Материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса “кража”. В отношении пунктов приема металлолома проводятся оперативные мероприятия», — прокомментировали в отделе общего надзора прокуратуры города.

Памятник воинам-темиртаусцам был установлен в 1974 году в честь погибших воинов-интернационалистов и земляков во время Великой Отечественной войны. Памятник — образец монументального искусства, его автор — скульптор Сурен Назарян. Основание памятника бетонное, с мраморной крошкой, фигура воина — медная, ее высота составляет 10,5 метров, пилон сделан из армянского туфа, его высота — 15,5 метров. На плитах, установленных у постамента, высечены имена погибших воинов-темиртаусцев.

В сквере Боевой славы ежегодно проводятся основные торжественные мероприятия в день празднования Дня Победы.

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