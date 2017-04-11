С памятника в Темиртау украли звезду Вечного огня
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Неизвестные украли деталь Вечного огня и фрагмент фигуры солдата на постаменте памятника воинам Великой Отечественной войны в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Неизвестные украли деталь Вечного огня и фрагмент фигуры солдата на постаменте памятника воинам Великой Отечественной войны в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Бронзовая звезда, являющаяся деталью Вечного огня, а также часть «плаща» на фигуре солдата были похищены, по предварительным данным, в ночное время. Точная дата пропажи деталей постамента неизвестна.
Не обнаружив бронзовой звезды, на месте которой сейчас зияет дыра, и увидев частично сломанную статую солдата, сотрудники городского акимата обратились с заявлением в правоохранительные органы. Воры при извлечении бронзовой звезды варварски разбили облицовочную мраморную плитку.
«Материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса “кража”. В отношении пунктов приема металлолома проводятся оперативные мероприятия», — прокомментировали в отделе общего надзора прокуратуры города.
Памятник
В сквере Боевой славы ежегодно проводятся основные торжественные мероприятия в день празднования Дня Победы.