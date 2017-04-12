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00:02 (мск), источник: Ipress.ua

В Гомеле из-за кастрюли с драниками провели эвакуацию и вызвали саперов

Ничейная сумка стала причиной эвакуации пассажиров из троллейбуса в центре белорусского Гомеля. Об этом сообщает БЕЛТА.

Источник: Ipress.ua

«На остановке “ул. Крестьянская”, расположенной на проспекте Ленина, из троллейбуса № 5 эвакуировали пассажиров. Причиной стала ничейная сумка, забытая в салоне транспортного средства. О подозрительной находке бдительные горожане сообщили в милицию», — информировали в УВД Гомельского облисполкома.

На место происшествия немедленно прибыла саперная группа. Движение происходило по одной полосе проезжей части, а территорию вокруг пункта остановки окружили.

«К счастью, тревога оказалась ложной. В ничейной сумке правоохранители обнаружили кастрюлю с драниками. Сейчас движение по проспекту Ленина восстановлено», — говорится в сообщении.

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