В Гомеле из-за кастрюли с драниками провели эвакуацию и вызвали саперов

«На остановке “ул. Крестьянская”, расположенной на проспекте Ленина, из троллейбуса № 5 эвакуировали пассажиров. Причиной стала ничейная сумка, забытая в салоне транспортного средства. О подозрительной находке бдительные горожане сообщили в милицию», — информировали в УВД Гомельского облисполкома.

На место происшествия немедленно прибыла саперная группа. Движение происходило по одной полосе проезжей части, а территорию вокруг пункта остановки окружили.

«К счастью, тревога оказалась ложной. В ничейной сумке правоохранители обнаружили кастрюлю с драниками. Сейчас движение по проспекту Ленина восстановлено», — говорится в сообщении.