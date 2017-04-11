На Киевщине задержали подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Трое негодяев, которых подозревают в этом жестоком преступлении — уже на скамье подсудимых, а этот — находился в розыске по ст. 146 “Похищение человека” и тщательно скрывался», — написал он в Facebook.

По словам главы МВД, оперативники криминальной полиции выследили подозреваемого в Киевской области, в Васильковском районе, и устроили многодневную засаду.

«Во время задержания подозреваемый Н. хотел скрыться на автомобиле, протаранил машину полиции, спецназовцы применили оружие, прострелили колеса и поймали проходимца, который был к тому же вооружен пистолетом», — рассказал Аваков.

Он добавил, что сейчас происходят обыски по адресам, где жил подозреваемый.

Вскоре полиция Черкащины предъявит ему подозрение.