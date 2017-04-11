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11 апреля, источник: Ipress.ua

На Киевщине задержали подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в убийстве журналиста Василия Сергиенко, которого три года назад нашли замученным в лесу в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

Источник: Ipress.ua

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Трое негодяев, которых подозревают в этом жестоком преступлении — уже на скамье подсудимых, а этот — находился в розыске по ст. 146 “Похищение человека” и тщательно скрывался», — написал он в Facebook.

По словам главы МВД, оперативники криминальной полиции выследили подозреваемого в Киевской области, в Васильковском районе, и устроили многодневную засаду.

«Во время задержания подозреваемый Н. хотел скрыться на автомобиле, протаранил машину полиции, спецназовцы применили оружие, прострелили колеса и поймали проходимца, который был к тому же вооружен пистолетом», — рассказал Аваков.

Он добавил, что сейчас происходят обыски по адресам, где жил подозреваемый.

Вскоре полиция Черкащины предъявит ему подозрение.

Напомним, общественного активиста Василия Сергиенко из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области, которого 4 апреля 2014 года похитили неизвестные, нашли мертвым в Виграевском лесу в 15 километрах от города. Он был председателем координационного совета политических партий и общественных организаций Корсунщины, принимал активное участие в избирательных компаниях на стороне оппозиционных партий, а также был активным участником Евромайдана. Сергиенко работал журналистом Корсунь-Шевченковской районной газеты «Надросся».

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