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00:48 (мск), источник: ТАСС

Взрывы в Дортмунде были нацеленным нападением на футбольную команду «Боруссия»

На месте взрыва также обнаружена записка, предположительно, написанная злоумышленниками.

Источник: AFP 2017

БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Полиция Дортмунда считает, что взрывы, в результате которых пострадали игроки футбольного клуба «Боруссия», были спланированным нападением на команду.

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Об этом заявил на пресс-конференции глава полиции города Грегор Ланге.

«Мы с самого начала исходили из того, что здесь речь идет о целенаправленной атаке против «Боруссии», — сказал он.

По его словам, правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, но приоритетную пока не выделяют

Представитель прокуратуры Сандра Люке добавила, что на месте взрыва у автобуса клуба «Боруссия» нашли записку от злоумышленников.

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