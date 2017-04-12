Взрывы в Дортмунде были нацеленным нападением на футбольную команду «Боруссия»

Источник: AFP 2017

БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Полиция Дортмунда считает, что взрывы, в результате которых пострадали игроки футбольного клуба «Боруссия», были спланированным нападением на команду.

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Об этом заявил на пресс-конференции глава полиции города Грегор Ланге. «Мы с самого начала исходили из того, что здесь речь идет о целенаправленной атаке против «Боруссии», — сказал он.

По его словам, правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, но приоритетную пока не выделяют