Взрывы в Дортмунде были нацеленным нападением на футбольную команду «Боруссия»
На месте взрыва также обнаружена записка, предположительно, написанная злоумышленниками.
На месте взрыва также обнаружена записка, предположительно, написанная злоумышленниками.
БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Полиция Дортмунда считает, что взрывы, в результате которых пострадали игроки футбольного клуба «Боруссия», были спланированным нападением на команду.
Об этом заявил на
«Мы с самого начала исходили из того, что здесь речь идет о целенаправленной атаке против «Боруссии», — сказал он.
Представитель прокуратуры Сандра Люке добавила, что на месте взрыва у автобуса клуба «Боруссия» нашли записку от злоумышленников.