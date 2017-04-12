Склад деревянных материалов на Московском шоссе потушили
Пожарные ликвидировали пожар в Московском районе Петербурга. Шестьдесят спасателей боролись с огнём больше полутора часов.
Пожарные ликвидировали пожар в Московском районе Петербурга. Шестьдесят спасателей боролись с огнём больше полутора часов.
Как сообщили в
На территории склада АО «Самсон» в пристройке к двухэтажному кирпичному зданию горели материалы. Огонь охватил двести квадратных метров.
К ликвидации пожара были привлечены 12 расчетов и 60 спасателей.