Склад деревянных материалов на Московском шоссе потушили

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Московском шоссе, 13 потушен 12 апреля в 00:15.

На территории склада АО «Самсон» в пристройке к двухэтажному кирпичному зданию горели материалы. Огонь охватил двести квадратных метров. Из-за опасности распространения пожара ранг повысили стразу до второго номера сложности. За пятнадцать минут возгорание локализовали.

К ликвидации пожара были привлечены 12 расчетов и 60 спасателей.