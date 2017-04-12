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02:23 (мск), источник: Фонтанка

Склад деревянных материалов на Московском шоссе потушили

Пожарные ликвидировали пожар в Московском районе Петербурга. Шестьдесят спасателей боролись с огнём больше полутора часов.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Московском шоссе, 13 потушен 12 апреля в 00:15.

На территории склада АО «Самсон» в пристройке к двухэтажному кирпичному зданию горели материалы. Огонь охватил двести квадратных метров. Из-за опасности распространения пожара ранг повысили стразу до второго номера сложности. За пятнадцать минут возгорание локализовали.

К ликвидации пожара были привлечены 12 расчетов и 60 спасателей.

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