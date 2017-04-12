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02:11 (мск), источник: РИА Новости

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду на филиппинском острове Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Источник: AP 2017

Толчки были зафиксированы в 21.21 по времени UTC (00.21 мск) в 7,9 километрах к северу от населенного пункта Осиас (Osias). Очаг землетрясения залегал на глубине 8,3 километра.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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