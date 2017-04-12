В ходе беспорядков в бразильской тюрьме погибли пять заключенных
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. По меньшей мере пять заключенных погибли и 17 получили ранения во время бунта в тюрьме, расположенной в штате
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. По меньшей мере пять заключенных погибли и 17 получили ранения во время бунта в тюрьме, расположенной в штате
По данным местного управления безопасности, инцидент произошел во вторник в тюрьме Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira.
Четверо заключенных скончались от полученных огнестрельных ранений, еще один умер от сердечного приступа.
Как сообщает агентство, к настоящему времени бунт закончился. Местные власти пытаются восстановить контроль.