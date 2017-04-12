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02:03 (мск), источник: РИА Новости

В ходе беспорядков в бразильской тюрьме погибли пять заключенных

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. По меньшей мере пять заключенных погибли и 17 получили ранения во время бунта в тюрьме, расположенной в штате Мату-Гросу в центральной части Бразилии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AP 2017

По данным местного управления безопасности, инцидент произошел во вторник в тюрьме Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira.

По предварительным данным в тюрьме произошла стычка между конкурирующими группировками, которая и стала причиной беспорядков

Четверо заключенных скончались от полученных огнестрельных ранений, еще один умер от сердечного приступа.

Как сообщает агентство, к настоящему времени бунт закончился. Местные власти пытаются восстановить контроль.

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