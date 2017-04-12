В зону высокой наркотической угрозы попали пять регионов Дальнего Востока

Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.

Комитет Совета Федерации РФ по обороне и безопасности обсудил во вторник, 11 апреля, меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Правительственные исследования и доклады силовых ведомств показали, что пограничные регионы и портовые города Дальнего Востока стали зоной развитого наркорынка, сообщает корр. ИА PrimaMedia (Москва).

На заседании прозвучали результаты исследований министерства образования и науки, согласно которым склонность к наркомании среди российских школьников обнаружена у 8% опрошенных. Самые тревожные показатели выявлены в Москве, Туве, Ненецком автономном округе, Ульяновске в Магаданской области. Отмечено, что в этих регионах употреблять наркотики начинают в возрасте 14−18 лет, но за последние пять лет увеличилось количество наркоманов в возрасте от 10−13 лет. Есть случаи употребления наркотиков детьми от 6−9 лет, но в этих обстоятельствах, как правило, виноваты родители, которые сами являются наркозависимыми.

Самыми «популярными» наркотиками остаются героин, каннабис (конопля), синтетика (спайсы). Основной источник — страны Центральной Азии.

По материалам Главной военной прокуратуры, наркотики активно проникают в армейскую среду. Причина не только в человеческом факторе, но и в природно-географическом. Так получилось, что в южных регионах России и пограничных дальневосточных территориях военные части находятся вблизи мест, где в естественных условиях растет конопля, и находятся солдаты, которые ее собирают для дальнейшего употребления. Особенное волнение у военных чинов вызывают портовые города и пограничные регионы, где развит «наркотический рынок» и высок уровень потребления психотропных веществ среди населения, так как оно обладает собственной сырьевой базой для производства и заготовки растительных наркотиков «каннабиоидного ряда» (конопля): Ростовская, Оренбургская, Амурская области, Красноярский, Приморский, Хабаровский края.

Генеральная прокуратора доложила, что за последний год в 11 субъектах РФ возросли преступления, которые связаны с оборотом наркотиков, что квалифицируется статьей 228 Уголовного кодекса. Например, в Севастополе — рост на 42%, в Чукотском автономный округ — на 31,3%. А в Краснодарском крае за 2016 год совершено 5552 преступления, связанных с наркотиками.

Сегодня 2 млн россиян — наркоманы. 10 млн человек, а это 7% населения, позволяют себе периодическое употребление запрещенных веществ. Эти пугающие цифры назвал глава МВД Владимир Колокольцев на недавнем заседании Государственного антинаркотического комитета. Кроме этого, за последний 2016 год 201 тысяча преступлений были связаны с незаконным наркотическим оборотом.