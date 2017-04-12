В зону высокой наркотической угрозы попали пять регионов Дальнего Востока
В фокусе особого внимания комитета Совфеда по обороне и безопасности оказались Магадан, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Чукотка.
В фокусе особого внимания комитета Совфеда по обороне и безопасности оказались Магадан, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Чукотка.
Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.
Комитет Совета Федерации РФ по обороне и безопасности обсудил во вторник, 11 апреля, меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Правительственные исследования и доклады силовых ведомств показали, что пограничные регионы и портовые города Дальнего Востока стали зоной развитого наркорынка, сообщает корр. ИА PrimaMedia (Москва).
На заседании прозвучали результаты исследований министерства образования и науки, согласно которым склонность к наркомании среди российских школьников обнаружена у 8% опрошенных. Самые тревожные показатели выявлены в Москве, Туве, Ненецком автономном округе, Ульяновске в Магаданской области. Отмечено, что в этих регионах употреблять наркотики начинают в возрасте 14−18 лет, но за последние пять лет увеличилось количество наркоманов в возрасте от 10−13 лет. Есть случаи употребления наркотиков детьми от 6−9 лет, но в этих обстоятельствах, как правило, виноваты родители, которые сами являются наркозависимыми.
Самыми «популярными» наркотиками остаются героин, каннабис (конопля), синтетика (спайсы). Основной источник — страны Центральной Азии.
По материалам Главной военной прокуратуры, наркотики активно проникают в армейскую среду. Причина не только в человеческом факторе, но и в
Генеральная прокуратора доложила, что за последний год в 11 субъектах РФ возросли преступления, которые связаны с оборотом наркотиков, что квалифицируется статьей 228 Уголовного кодекса. Например, в Севастополе — рост на 42%, в Чукотском автономный округ — на 31,3%. А в Краснодарском крае за 2016 год совершено 5552 преступления, связанных с наркотиками.
Сегодня 2 млн россиян — наркоманы. 10 млн человек, а это 7% населения, позволяют себе периодическое употребление запрещенных веществ. Эти пугающие цифры назвал глава МВД Владимир Колокольцев на недавнем заседании Государственного антинаркотического комитета. Кроме этого, за последний 2016 год 201 тысяча преступлений были связаны с незаконным наркотическим оборотом.