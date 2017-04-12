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03:57 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанин попытался сжечь квартиру бывшей сожительницы

В Комсомольске-на-Амуре 30-летний мужчина, будучи пьяным, пришел к бывшей сожительнице.

Фигурант хотел выяснить отношения с женщиной. В итоге они поссорились, и подозреваемый поджег постельное белье потерпевшей. Через несколько минут пламя распространилось по комнате. Сгорели не только постельные принадлежности, но и телевизор, натяжной потолок, линолеум. Ущерб составил около 19 тысяч рублей.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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