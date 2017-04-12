В Приморье вынесен приговор водителю, сбившему пешехода

По мнению суда, трагедия произошла в октябре 2016 года ранним утром в районе дома № 172 по улице Краснознаменной в городе Уссурийск.

«Двигаясь на автомобиле “Toyota Town Ace Noah”, фигурант нарушил Правила дорожного движения (ПДД) и не уступил дорогу гражданам, переходящим проезжую часть на нерегулируемом переходе. В результате на одного из пешеходов был совершен наезд», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

От полученных травм мужчина умер в госпитале Уссурийска.