В Приморье вынесен приговор водителю, сбившему пешехода
Уссурийский районный суд вынес приговор жителю поселка Смоляниново Шкотовского района, который признан виновным в том, что сбил пешехода, сообщает ИА «Дейта».
Уссурийский районный суд вынес приговор жителю поселка Смоляниново Шкотовского района, который признан виновным в том, что сбил пешехода, сообщает ИА «Дейта».
По мнению суда, трагедия произошла в октябре 2016 года ранним утром в районе дома № 172 по улице Краснознаменной в городе Уссурийск.
«Двигаясь на автомобиле “Toyota Town Ace Noah”, фигурант нарушил Правила дорожного движения (ПДД) и не уступил дорогу гражданам, переходящим проезжую часть на нерегулируемом переходе. В результате на одного из пешеходов был совершен наезд», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.
От полученных травм мужчина умер в госпитале Уссурийска.
«Признав подсудимого виновным, суд приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в