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03:25 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье вынесен приговор водителю, сбившему пешехода

Уссурийский районный суд вынес приговор жителю поселка Смоляниново Шкотовского района, который признан виновным в том, что сбил пешехода, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

По мнению суда, трагедия произошла в октябре 2016 года ранним утром в районе дома № 172 по улице Краснознаменной в городе Уссурийск.

«Двигаясь на автомобиле “Toyota Town Ace Noah”, фигурант нарушил Правила дорожного движения (ПДД) и не уступил дорогу гражданам, переходящим проезжую часть на нерегулируемом переходе. В результате на одного из пешеходов был совершен наезд», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

От полученных травм мужчина умер в госпитале Уссурийска.

«Признав подсудимого виновным, суд приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься работой, связанной с управлением авто сроком на три года. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда в сумме одного миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении прокуратуры.

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