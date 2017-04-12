В Актобе посадили «самую красивую преступницу»
11 апреля в Актобе огласили приговор мошеннице, которая сумела обмануть даже высокопоставленного чиновника.
11 апреля в Актобе огласили приговор мошеннице, которая сумела обмануть даже высокопоставленного чиновника.
39-летняя Ботагоз Биекенова, которую казахстанские СМИ окрестили «самой красивой преступницей» или «девушкой с обложки», проведет за решеткой 3 года и 3 месяца, передает телеканал КТК.
Согласно материалам дела, заместитель начальника Управления здравоохранения области Алмат Ермаганбетов отдал предприимчивой женщине 20 тысяч долларов, чтобы она помогла пристроить его дочерей в престижный вуз. После этого чиновник лишился своей должности. Обещаниям Биекеновой поверили еще четыре человека. Одному своему знакомому она предложила долю в крупном гостиничном бизнесе, другим — участки и квартиры в Астане.
Следователи доказали, что сумма хищения превысила 17 миллионов тенге. Теперь осужденная обязана вернуть все эти деньги потерпевшим, причем в течение 15 дней.
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