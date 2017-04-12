Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
10 «глупых» вопросов о раке
Польские эксперты назвали причину разрушения самолета Качиньского
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Я отложила бутерброд и составила график питания»Истории участниц конкурса «Мисс Россия 2017»
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«По-другому их назвать не могу»: ответ Путина на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
04:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Несовершеннолетний мошенник из Хабаровска удивил полицейских своими перевоплощениями

Молодой человек уже был чиновником, сотрудником Роспотребнадзора и журналистом.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.

К своим 17 годам житель Хабаровска Антон имеет внушительный послужной список афер, и каждая из них не похожа на предыдущую. Несколько дней назад юный мошенник опять попался полицейским, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на life.ru.

3 апреля в дежурную часть МВД в небольшом городке Бикине Хабаровского края обратился местный предприниматель, сообщивший о необычном ограблении. Мужчина уверял, что его магазин обчистил сотрудник Роспотребнадзора. Прибывшие на место правоохранители установили, что грозным ведомственным инспектором оказался 17-летний подросток Антон Д.

Схема обмана заключалась в том, что подруга Антона, которой, по словам продавщицы, около 25 лет, купила пачку сигарет в магазине. Когда табачное изделие было уже на руках у девушки, в помещение маркета статной походкой ревизора зашёл Антон, одетый в синюю форменную рубашку с галстуком. Угрожая кассирше судом, молодой человек попросил 7000 рублей за несоставление протокола, эти деньги продавщица ему отдала.

Это далеко не первый случай удачной аферы молодого мошенника. Его тернистый путь преступника начался ещё в 15 лет: использовав нарастающую популярность шоу «Ревизорро», Антон сделал паблик в соцсети «ВКонтакте», где продавал автографы Елены Летучей, уверяя подписчиков в своей близкой дружбе со звездой. Когда схему вскрыли фанаты телеведущей, Антон принёс публичные извинения селебрити.

Около года назад хабаровский подросток решил стать журналистом, обратился в федеральную газету «Российские новости». Редактор, чтобы не обижать ребёнка, не стал отказывать парню напрямую — он посоветовал молодому человеку снимать сюжеты. Журналисты всячески помогали Антону, давали советы и даже сделали аккредитацию на местную выставку. Но, как оказалось, работа журналистом была просто прикрытием для халявных путешествий Антона по России.

В октябре 2016 года Антона задержали столичные полицейские за подделку документов и фальшивые платёжные сертификаты. Мошенник под видом редактора газеты заселился в дорогостоящий номер отеля, где прожил несколько дней ни в чём себе не отказывая.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в гостиничном комплексе на Профсоюзной улице, — сообщает пресс-служба УВД по ЮЗАО. — По словам молодого человека, он раньше действительно проходил стажировку в газете, но потом покинул издание. Подделав редакционное удостоверение и платёжный документ, он прилетел в Москву, где несколько дней прожил в дорогом гостиничном номере, пользуясь всеми услугами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Необходимо решать проблемы на местах, а не кричать на митингах — хабаровский эксперт ОНФ
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
Белый дом пригрозил РФ изоляцией при отказе от сделки по Сирии
Кабмин РФ потребовал увеличить продолжительности жизни до 76 лет
Алишер Усманов ответил на обвинения Навального
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
СМИ: Минздрав намерен лишить безработных бесплатных полисов ОМС
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь