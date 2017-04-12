Несовершеннолетний мошенник из Хабаровска удивил полицейских своими перевоплощениями

Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.

К своим 17 годам житель Хабаровска Антон имеет внушительный послужной список афер, и каждая из них не похожа на предыдущую. Несколько дней назад юный мошенник опять попался полицейским, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на life.ru.

3 апреля в дежурную часть МВД в небольшом городке Бикине Хабаровского края обратился местный предприниматель, сообщивший о необычном ограблении. Мужчина уверял, что его магазин обчистил сотрудник Роспотребнадзора. Прибывшие на место правоохранители установили, что грозным ведомственным инспектором оказался 17-летний подросток Антон Д.

Схема обмана заключалась в том, что подруга Антона, которой, по словам продавщицы, около 25 лет, купила пачку сигарет в магазине. Когда табачное изделие было уже на руках у девушки, в помещение маркета статной походкой ревизора зашёл Антон, одетый в синюю форменную рубашку с галстуком. Угрожая кассирше судом, молодой человек попросил 7000 рублей за несоставление протокола, эти деньги продавщица ему отдала.

Это далеко не первый случай удачной аферы молодого мошенника. Его тернистый путь преступника начался ещё в 15 лет: использовав нарастающую популярность шоу «Ревизорро», Антон сделал паблик в соцсети «ВКонтакте», где продавал автографы Елены Летучей, уверяя подписчиков в своей близкой дружбе со звездой. Когда схему вскрыли фанаты телеведущей, Антон принёс публичные извинения селебрити.

Около года назад хабаровский подросток решил стать журналистом, обратился в федеральную газету «Российские новости». Редактор, чтобы не обижать ребёнка, не стал отказывать парню напрямую — он посоветовал молодому человеку снимать сюжеты. Журналисты всячески помогали Антону, давали советы и даже сделали аккредитацию на местную выставку. Но, как оказалось, работа журналистом была просто прикрытием для халявных путешествий Антона по России.

В октябре 2016 года Антона задержали столичные полицейские за подделку документов и фальшивые платёжные сертификаты. Мошенник под видом редактора газеты заселился в дорогостоящий номер отеля, где прожил несколько дней ни в чём себе не отказывая.