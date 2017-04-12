«Бомба» в Северном микрорайоне Хабаровска подняла на ноги все спецслужбы
По словам очевидцев, подозрительный предмет неизвестные оставили на скамейке.
По словам очевидцев, подозрительный предмет неизвестные оставили на скамейке.
Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.
Подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, поднял на ноги все экстренные службы Хабаровска. Так называемую «бомбу» местные жители заметили во дворе одного из домов в микрорайоне Депо-2, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Сообщение о подозрительном предмете, похожем на взрывное устройство, на телефоны спецслужб поступило в минувший вторник вечером. По словам местных жителей, не внушающий доверия сверток неизвестные оставили на скамейке возле подъезда жилого дома № 178 на улице Тихоокеанской в микрорайоне Депо-2. На место прибыли все экстренные службы города. Что именно представлял собой странный предмет, неизвестно. Однако, как утверждают очевидцы, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время подробности происшествия устанавливают правоохранители.