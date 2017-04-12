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04:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Бомба» в Северном микрорайоне Хабаровска подняла на ноги все спецслужбы

По словам очевидцев, подозрительный предмет неизвестные оставили на скамейке.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.

Подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, поднял на ноги все экстренные службы Хабаровска. Так называемую «бомбу» местные жители заметили во дворе одного из домов в микрорайоне Депо-2, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Сообщение о подозрительном предмете, похожем на взрывное устройство, на телефоны спецслужб поступило в минувший вторник вечером. По словам местных жителей, не внушающий доверия сверток неизвестные оставили на скамейке возле подъезда жилого дома № 178 на улице Тихоокеанской в микрорайоне Депо-2. На место прибыли все экстренные службы города. Что именно представлял собой странный предмет, неизвестно. Однако, как утверждают очевидцы, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время подробности происшествия устанавливают правоохранители.

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