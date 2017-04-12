Двух глав стройкомпаний осудили в Астане за хищение 1 млрд тенге дольщиков
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Два руководителя коммерческих стройкомпаний и владелец риэлторской конторы осуждены за хищение денег дольщиков, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Два руководителя коммерческих стройкомпаний и владелец риэлторской конторы осуждены за хищение денег дольщиков, передает МИА «Казинформ».
Как сообщили в
В результате 43 потерпевшим нанесен ущерб на общую сумму 1 003 052 429 тенге, который не возмещен. Приговором районного суда № 2 Есильского района Астаны подсудимые признаны виновными в хищении чужого имущества, совершенном в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Руководителям строительных организаций назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с
Директору риэлторской конторы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с
Приговор не вступил в законную силу.