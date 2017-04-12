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07:20 (мск), источник: Kazinform

Двух глав стройкомпаний осудили в Астане за хищение 1 млрд тенге дольщиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Два руководителя коммерческих стройкомпаний и владелец риэлторской конторы осуждены за хищение денег дольщиков, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как сообщили в пресс-службе суда Астаны, с мая 2014 года по май 2015 года два директора коммерческих строительных организаций, а также владелец риэлторской конторы, имея только проектно-сметную документацию, не прошедшую экспертизу и не согласованную главным архитектором Астаны, не обладая правом собственности на земельные участки и не имея разрешения на строительство, продавали квартиры в двух многоэтажных жилых комплексах «Бай Тау» и «Sky City».

В результате 43 потерпевшим нанесен ущерб на общую сумму 1 003 052 429 тенге, который не возмещен. Приговором районного суда № 2 Есильского района Астаны подсудимые признаны виновными в хищении чужого имущества, совершенном в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Руководителям строительных организаций назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и материально — ответственными функциями в коммерческих организациях сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Директору риэлторской конторы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и материально — ответственными функциями в коммерческих организациях сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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