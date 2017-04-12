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05:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае мать покусанного собакой ребенка засудила соседа

Женщина отсудила 53 тысячи рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бородинский городской суд рассмотрел дело о нападении собаки на 5-летнюю девочку. Соседское животное сорвалось с цепи и укусило ребенка за лицо. Материалы дела опубликованы на сайте краевого суда.

Инцидент произошел еще в августе 2016 года. Девочка приехала на каникулы к бабушке. В какой-то момент она увидела собаку и наклонилась к ней, чтобы погладить. Животное кинулось на ребенка и укусило его. Испуганная девочка прибежала к бабушке, которая сразу вызвала скорую помощь и позвонила матери.

«Больше недели девочка лечилась у врача-хирурга с диагнозом “укушенные раны лица”, ей были наложены швы и поставлены инъекции от бешенства», — говорится в сообщении.

Сосед извинился перед родителями, объяснив, что собака сорвалась с цепи из-за старого протертого ошейника. Раньше, по словам мужчины, она никого не кусала.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с соседа 53 тысячи рублей. Ответчик попросил отменить судебное решение, заявив, что ребенок преувеличивает случившееся. Однако суд не принял доводы мужчины и оставил решение без изменений.

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