В Красноярском крае мать покусанного собакой ребенка засудила соседа
Женщина отсудила 53 тысячи рублей.
Женщина отсудила 53 тысячи рублей.
Бородинский городской суд рассмотрел дело о нападении собаки на 5-летнюю девочку. Соседское животное сорвалось с цепи и укусило ребенка за лицо. Материалы дела опубликованы на сайте краевого суда.
Инцидент произошел еще в августе 2016 года. Девочка приехала на каникулы к бабушке. В
«Больше недели девочка лечилась у
Сосед извинился перед родителями, объяснив, что собака сорвалась с цепи
Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с соседа 53 тысячи рублей. Ответчик попросил отменить судебное решение, заявив, что ребенок преувеличивает случившееся. Однако суд не принял доводы мужчины и оставил решение без изменений.