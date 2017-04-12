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06:05 (мск), источник: АиФ Иркутск

Двойное самоубийство расследует в Иркутске следком

16-летняя девочка и ее отец погибли от огнестрельного ранения.

Следственный комитет по Иркутской области расследует предположительно двойное самоубийство, которое произошло в Ленинском районе Иркутска.

Тела 16-летней девочки и ее 56-летнего отца обнаружила в своей квартире жена потерпевшего. По предварительной информации правоохранительных органов, девушка, будучи одна в квартире, совершила суицид. Вернувшийся домой отец в отчаянии проделал то же самое, тем же способом.

В ближайшее время следователи выяснят все причины происшествия и обстоятельства гибели подростка и ее отца.

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