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06:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Ергаках ради туристов отстрелят 10 опасных медведей

Приказ подписал замминистра природных ресурсов и экологии края.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае отстрелят 10 агрессивных медведей. Причиной стала угроза для отдыхающих туристов. Соответствующий приказ подписал замминистра природных ресурсов и экологии края Дмитрий Еханин.

«Отстрелу подлежат 10 особей всех половозрастных групп, представляющих угрозу жизни человека», — говорится в документе.

Как охотники будут определять степень опасности хищников для людей, в сообщении не указывается.

Напомним, в 2015 году в Ергаках медведь напал на туристок и едва не лишил их жизни. Хищник укусил одну из женщин несколько раз, пока она прикрывала пятилетнего сына и пыталась ударить медведя топором. Туристам удалось сбежать, однако животное успело нанести пострадавшей сильные увечья. Ее лицо буквально «по частям» восстанавливали хирурги.

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