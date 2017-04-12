Три землетрясения произошли на Филиппинах
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Три подземных толчка зафиксированы на Филиппинах, сообщает в среду
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Три подземных толчка зафиксированы на Филиппинах, сообщает в среду
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Минданао в 82 км к
Еще два подземных толчка магнитудой 5,6 и 5,7 были зафиксированы в в акватории моря Сулавеси соответственно, в 234 км и 191 км восточнее города
По интенсивности сотрясений в эпицентре эти землетрясения оцениваются как «очень сильные».