Три землетрясения произошли на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Минданао в 82 км к северо-западу от города Давао в 00:21 мск в среду, эпицентр имел координаты 7.62 градуса северной широты и 124.81 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «разрушительное»

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «разрушительное»

Еще два подземных толчка магнитудой 5,6 и 5,7 были зафиксированы в в акватории моря Сулавеси соответственно, в 234 км и 191 км восточнее города Генерал-Сантос (о. Минданао) в 20:41 мск и в 17:42 мск во вторник.

По интенсивности сотрясений в эпицентре эти землетрясения оцениваются как «очень сильные».