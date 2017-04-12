Двоих хабаровчан отправили в колонию строгого режима за то, что они грабили прохожих

Установлено, что в ноябре 2016 года мужчины совершили несколько преступлений в Железнодорожном и Центральном районах города. По ночам злоумышленники нападали на прохожих и отбирали у них ценные вещи.

Так, рядом с подъездом дома на улице Ленина они избили мужчину и похитили у него портативный компьютер и деньги. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей. Другого потерпевшего они выследили в районе остановки «Большая». Фигуранты шли за мужчиной некоторое время, а потом сбили его с ног и украли сумку. В ней были 12 тысяч рублей и документы. Потом злоумышленники связались с потерпевшим и предложили ему вернуть документы за 50 тысяч рублей. Они назначили встречу с заявителем в одном из торговых центров города. Там фигурантов задержали полицейские.

В ходе предварительного следствия злоумышленники признались в трех уличных грабежах с ущербом порядка 60 тысяч рублей. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности.