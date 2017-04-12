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08:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Во время дорожной разборки пермяк ранил ребенка

Возле остановки.

Во время дорожной разборки пермяк всадил пулю в проходящего мимо 12-летнего мальчика.

Происшествие случилось около 18.00 9 апреля. О нем в соцсетях рассказала мать пострадавшего ребенка, передает «Уралинформбюро». По словам женщины, сын возвращался с тренировки домой. В это время около остановки Папанинцев повздорили два автомобилиста. Один из них достал травматический пистолет и прицелился в спину другого. Однако пуля попала в живот проходящего мимо школьника.

«Неужели нельзя решать вопросы и проблемы без оружия??? Сейчас Глеб в больнице под наблюдением… Слава Богу, рана несерьёзная, надеюсь, внутренние органы впоследствии не отреагируют», — написала женщина.

Стрелка задержали прохожие. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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