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06:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске пешеход разгромил иномарку на «зебре»

Мужчина запрыгнул на капот и начал пинать машину.

На правом берегу Красноярска пешеход разгромил иномарку, которая пропускала его на повороте. Мужчина неожиданно запрыгнул на капот машины и начал бить ногами по лобовому стеклу. Инцидент произошел во вторник, 11 апреля. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

Сначала очевидцам показалось, что автомобиль сбил переходящего дорогу мужчину. Однако на кадрах четко видно, что Hyundai Solaris стоял на повороте, пропуская людей. В этот момент мужчина неожиданно кинулся на машину. После случившегося он спустился с капота и попытался уйти. Агрессивного пешехода попытался остановить водитель иномарки, однако пешеход не стал с ним разговаривать и покинул место происшествия.

Однако на этом дело не закончилось, утверждают свидетели. Мужчина перелез через забор и перешел дорогу в запрещенном месте. Затем он остановил другого пешехода и даже успел устроить потасовку с полицейскими.

В пресс-службе красноярской полиции сообщили, что сейчас нарушителя допрашивают. Известно, что ему около 30 лет. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Что именно послужило причиной агрессивного поведения, в ведомстве не уточнили. Проверяется информация о разгроме еще одной иномарки BMW X6.

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