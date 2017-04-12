В Красноярске пешеход разгромил иномарку на «зебре»

На правом берегу Красноярска пешеход разгромил иномарку, которая пропускала его на повороте. Мужчина неожиданно запрыгнул на капот машины и начал бить ногами по лобовому стеклу. Инцидент произошел во вторник, 11 апреля. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

Сначала очевидцам показалось, что автомобиль сбил переходящего дорогу мужчину. Однако на кадрах четко видно, что Hyundai Solaris стоял на повороте, пропуская людей. В этот момент мужчина неожиданно кинулся на машину. После случившегося он спустился с капота и попытался уйти. Агрессивного пешехода попытался остановить водитель иномарки, однако пешеход не стал с ним разговаривать и покинул место происшествия.

Однако на этом дело не закончилось, утверждают свидетели. Мужчина перелез через забор и перешел дорогу в запрещенном месте. Затем он остановил другого пешехода и даже успел устроить потасовку с полицейскими.