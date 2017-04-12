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08:18 (мск), источник: VN.ru

Металловоз выбросил автомобиль МЧС с дороги

Авария с участием металловоза КамАЗ и микроавтобуса МЧС произошла на Димитровском мосту Новосибирска. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения с подрезавшим его автомобилем, и протаранил «Соболь». Микроавтобус получил серьезные повреждения, к счастью, обошлось без пострадавших.

11 апреля в 16.20 при выезде с улицы Фабричной на Димитровский мост произошло ДТП с участием металловоза КамАЗ и «Соболя» службы МЧС. От удара оперативный автомобиль выкинуло с дороги на траву, а грузовик остался стоять поперек дороги.

— «Соболь» получил серьезные повреждения. Пострадавших среди людей нет, — прокомментировал руководитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов.

Виновником ДТП стал водитель КамАЗа. Молодой человек, сидевший за рулем, пояснил свой неосторожный маневр тем, что пытался уйти от столкновения с подрезавшим его автомобилем.

«После КамАЗа ехал впереди в метрах 20, услышал скрежет и увидел как “Соболь” летит на газон. Я не понимаю, кто мог камазиста подрезать, пешеход только, оббегающий яму», — сомневается в его показаниях очевидец происшедшего в комментариях на АСТ-54 Роман Никитенко.

«Похоже, сам прозевал дистанцию с авто впереди себя, и чтобы в зад не въехать, начал влево выскакивать, а там он!» — соглашается Денис Горчаков.

В результате, авария заблокировала движение троллейбусов, а автомобилистам, чтобы попасть на мост, приходилось выезжать с дороги через бордюр.

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