Металловоз выбросил автомобиль МЧС с дороги

11 апреля в 16.20 при выезде с улицы Фабричной на Димитровский мост произошло ДТП с участием металловоза КамАЗ и «Соболя» службы МЧС. От удара оперативный автомобиль выкинуло с дороги на траву, а грузовик остался стоять поперек дороги.

— «Соболь» получил серьезные повреждения. Пострадавших среди людей нет, — прокомментировал руководитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов.

Виновником ДТП стал водитель КамАЗа. Молодой человек, сидевший за рулем, пояснил свой неосторожный маневр тем, что пытался уйти от столкновения с подрезавшим его автомобилем.

«После КамАЗа ехал впереди в метрах 20, услышал скрежет и увидел как “Соболь” летит на газон. Я не понимаю, кто мог камазиста подрезать, пешеход только, оббегающий яму», — сомневается в его показаниях очевидец происшедшего в комментариях на АСТ-54 Роман Никитенко.